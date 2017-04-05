На Черниговщине изъяли боеприпасы, завезенные из зоны АТО
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали мужчину жителя. Чернигова, который хранил боеприпасы, завезенные из зоны проведения антитеррористической операции. Неработающий черниговец с 2014 года находился в розыске за совершение тяжких преступлений (ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 209 УК). Скрываясь от правоохранительных органов в одном из дачных массивов, человек в лесопосадке оборудовал схрон, где хранил боеприпасы. Во время проведения следственных действий по схрон было изъято 9 гранат к подствольного гранатомета, патроны к пистолетам ПМ, ТТ и Флобер, а также документы на другое лицо. По предварительной информации указанные средства поражения мужчина получил от знакомых, которые находились в зоне проведения антитеррористической операции. Изъятые боеприпасы направлении для проведения экспертиз. Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Продолжается досудебное следствие.