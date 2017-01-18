На Черниговщине из-за неосторожности при курении погиб 50-летний мужчина
17 января в 00:12 в Службу спасения «101» Борзнянского района поступило сообщение о пожаре жилого дома в селе Прачи. Об этом сообщили в ДСНС в Черниговской области. По вызову к месту происшествия прибыло отделение 24-й государственной пожарно-спасательной части в составе 4 человек личного состава и 1 единицы специальной техники, а также местная пожарная команда села Ядуты. Через поздно обнаружения пожара и вызов спасателей огнем уже полностью был охвачен весь дом. Совместными действиями пожарные в 00:50 локализовали и в 01:30 окончательно ликвидировали пожар. Огнем уничтожен дом. Утром того же дня во время разбора остатков дома было обнаружено тело 50-летнего хозяина квартиры без признаков жизни. Вероятной причиной трагедии послужила неосторожность погибшего при курении. В связи с этим, спасатели Управления ДСНС в Черниговской области предупреждают: во избежание пожара и тем самым уберечь свое и жизнь окружающих Вас людей, будьте осторожны при обращении с огнем. Не допускайте курения в помещениях, особенно после употребления алкоголя, тщательно гасит окурки и спички.