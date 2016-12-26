На Черниговщине из-за неисправных печей горят дома
За прошедшие сутки на территории Черниговской области произошло 5 пожаров, из которых 4 в жилом секторе граждан и 1 на транспорте. Их причинами в 4 случаях стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации приборов печного отопления. Об этом сообщили в Управлении ДСНС в Черниговской области. 25 декабря в 10:40 в с. Дегтяровка Новгород-Северского района возник пожар жилого дома. По предварительным данным, ее причиной послужило отсутствие безопасной противопожарной разделки между дымоходом печи и деревянными конструкциями перекрытия дома. В тот же день в 19:44 возник пожар жилого дома в с. Кошаны Козелецкого района. Огнем уничтожено перекрытие, повреждено имущество. Причина пожара — возгорание сажи в дымоходе отопительной печи. В 23:40 в с. Климентиновка Менского района загорелся жилой дом. Огнем уничтожена кровля и перекрытие, повреждены стены. Причина возгорания — отсутствие безопасной противопожарной разделки между дымоходом отопительной печи и деревянным перекрытием здания. 26 декабря в 2:54 спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Слобода Черниговского района. Огнем уничтожена кровля и перекрытие, повреждены стены. Причиной возгорания послужили трещины в дымоходе, через которые угли попали на горючие вещи и вызвали их возгорания.