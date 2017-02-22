На Черниговщине ищут главного лесника
Приказом Государственного агентства лесных ресурсов Украины объявлен конкурс на занятие вакантных должностей государственных служащих территориальных органов. В частности, конкурсный отбор объявлен на должности начальников Запорожского, Ивано-Франковского, Луганского, Ровенского, Харьковского, Хмельницкого и Черниговского областных управлений лесного и охотничьего хозяйства. Срок принятия документов — 15 календарных дней со дня опубликования информации о проведении конкурса. Конкурсные отборы начнутся с 20 марта 2017 года. С общими условиями проведения конкурса и специальными требованиями к лицам, претендующим на занятие должности государственной службы категории «Б», можно ознакомиться на сайте Гослесагентства в рубрике «Конкурсный отбор руководителей».