На Черниговщине хотят издать книгу памяти погибших в АТО северян
На Черниговщине представители краеведческой организации и местные филателисты выдали почтовые конверты с портретами погибших в зоне АТО черниговских воинов. Идея возникла после выпуска «Укрпочтой» несколько лет назад почтовых конвертов с сюжетами Героев Украины, погибших на Донбассе. «Это ребята из всех регионов и поддерживают. Люди покупают, отправляют письма. Тираж каждой, каждого сюжета составляет четыреста тысяч, соответственно, четыреста тысяч по Украине реализуется с каждого сюжета маркированных конвертов », — заместитель директора Черниговской дирекции« Укрпочта» Анна Панаско. Недолго думая, филателисты и краеведы взялись за дело. Вскоре был подготовлен компьютерный дизайн конвертов. «Мы начали контактировать с матерями погибших героев, вот. Они отобрали фотографии. Чтобы они кому-то послали и как память о своих погибших сыновей », — член Ассоциации филателистов Украины Александр Алин. В дальнейшем конверты изготавливали, чтобы почтить память погибших черниговских воинов среди родных и близких, а позже и среди местного населения. «Я церкви подарил такой набор и набор значков, для церкви, потом всем матерям, кто там был, я им всем бесплатно по 50 штук за средства клуба, значки и конверты, чтобы они раздали своим родным, близким, послали, вот, чтобы памяти Пять осталась о наших воинов», — председатель общественной организации краеведов Черниговской области Валентин Иванец. Для родных и близких погибших военных это стало приятной неожиданностью. «Я искренне благодарна, конечно, потому что очень приятно … фотографию своего мужа», — жена погибшего в АТО Владимира Титарчука Юлия Титарчук. В будущем филателисты-любители и представители краеведческого центра Черниговщины хотят издать книгу памяти погибших воинов-черниговцев и выпускать конверты большим тиражом, ведь память о погибших на востоке бойцов должна храниться вечно.