На Черниговщине грипп атакует беременных и медиков
За 51 неделю на Черниговщине заболели гриппом и ОРВИ 12 583 человека, из них 7456 детей, уровень заболеваемости выше эпидпорога на 10,9%. Об этом сообщили в Госсанэпидслужбе Украины в Черниговской области.
Госпитализированы 442 человека, из них 294 ребенка. Зарегистрировано 17 случаев заболевания среди беременных и 49 — среди медицинских работников. Эпидемический порог превышен в Бахмацком, Борзнянском, Городнянском, Ичнянском, Коропском, Корюковском, Куликовском, Менском, Нежинском, Носовском, Прилуцком, Семеновском, Сосницком районах и городах Прилуки и Чернигов. Приняты ограничительные меры — дополнительные каникулы в школах Бахмачского, Борзнянского, Ичнянского, Козелецкого, Крупского, Корюковского, Менского, Нежинского, Носовского, Семеновского, Черниговского, Щорского районов и в г. Чернигов. По г. Чернигов заболели 4613 человека, из них детей — 2 988. Уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 21,8%. Вирусологической лабораторией исследовано биологический материал от 5 больных жителей области гриппом и ОРВИ. У 3 больных выделен вирус гриппа А (Н3N2) — сезонный. С начала эпидсезона по области против гриппа привито 447 человек, в т.ч. 142 ребенка.