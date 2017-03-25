На Черниговщине готовятся к 46-летию туристического клуба
Туристическому клубу «Бригантина», действующего при Варвинской школе, 4 апреля исполнится 46 лет. К этому событию Клубовцы тщательно готовятся. К тому же, хорошим подарком к празднику стала победа на Кубке Украины по пешеходному туризму в Полтаве. Варвинские туристы проявили себя среди 15 команд из разных областей Украины. А Дарья Цыб получила кубок и в личном зачете. А в прошлом году Варвинска команда стала чемпионом области и получила первенство в областном кубке, «бронзу» — на всеукраинских соревнованиях, несколько лет назад — «серебро» на престижном Кубке «Каменецкая скалы» в Каменце-Подольском. В составе сборной области варвинские туристы получали призовые места на чемпионатах Украины. По словам руководителя клуба и тренера команды Виктора Гутак, за много лет деятельности спортивная закалка в «Бригантине» прошли более 200 школьников. Гордятся здесь 6 кандидатами в мастера спорта, 23 перворазрядниками, рядом наград с соревнований и лучшей в области залом для спортивного туризма, способной принимать соревнования областного и всеукраинского уровня.