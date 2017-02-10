На Черниговщине готовят «валентинки» для воинов АТО
Традиционно в День святого Валентина все могут выразить свои истинные чувства и признаться в любви. Причем добрые слова и сюрпризы приятно слышать и получать всем, независимо от возраста и пола. Поэтому накануне праздника в Прилуках в городской библиотеке для детей им. Павла Белецкого-Носенко состоялась акция по изготовлению «валентинок» для воинов АТО. Стоит заметить, что читатели и воспитанники казачьего куреня им. Ивана Сирко с воодушевлением делали подарки для наших защитников. Цветным конвертом, сделанным в форме сердца, дети напомнили, что защитников любят и ждут дома, а на собственноручно созданных листовках малые прилучане написали слова приветствий. Каждый из участников получил максимум удовольствия от атмосферы, царившей в творческой мастерской. Работники библиотеки помогали детям изготавливать праздничные сувениры, понимая, что ценность этих открыток заключается в том, что они выполнены вручную, с любовью, хорошим настроением и позитивными мыслями, а это то, чего так не хватает украинским защитникам. С помощью волонтеров по 14 февраля на восток Украины будут переданы подарки с дольками детской любви и сладостями.