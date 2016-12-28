На Черниговщине госпредприятие спасли от банкротства
По результатам мониторинга Единого государственного реестра судебных решений прокуратурой области осуществлено вступление в рассмотрение хозяйственным судом области дела о признании банкротом одного из государственных сельскохозяйственных предприятий области Национальной академии аграрных наук. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
По результатам рассмотрения заявления прокурора судом отказано в признании должника банкротом в связи с частичным погашением долга. Также, принимая решение, суд учел, что остальная сумма задолженности обеспечена имуществом госпредприятия, стоимость которого значительно превышает сумму долга. Поэтому при активной позиции прокуратуры и с учетом требований Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», судом отказано в возбуждении производства о банкротстве государственного предприятия.