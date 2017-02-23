На Черниговщине госисполнителя посадили в изолятор за взятку
23.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно на взятке в размере 10 000 гривен погорел заместитель начальника Бахмачского районного отдела государственной исполнительной службы. Его задержали оперативники облуправления защиты экономики и сотрудники следственного управления Национальной полиции. Как сообщает полиция, госслужащий требовал и получил деньги за снятие ареста с земельного участка. Купюры с взятки номиналом по 500 и 200 гривен правоохранители изъяли в кабинете у чиновника. А его самого посадили в изолятор временного содержания.