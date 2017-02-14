На Черниговщине горели автомобили
В Чернигове, 13 февраля, в оперативно-координационный центр Управления ДСНС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре автомобиля «Mitsubishi Karìzma», находившийся возле дома. №22-в по ул. В. Радченко. Возгорание обнаружил хозяин транспортного средства и вызвал пожарных. Оперативно на место происшествия прибыло подразделение 2-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели в 08:24 локализовали, а в 08:26 ликвидировали возгорание. В тот же день в 14:00 в одном из частных дворов по ул. Богомольцев в райцентре Козелец, загорелся легковой автомобиль «Москвич-412». Владелец транспортного средства собирался тронуться, как в тот момент из моторного отсека появилось пламя. Мужчина вызвал спасателей, а сам до их прибытия пытался потушить пожар подручными средствами. Пожарные 5-й государственной пожарно-спасательной части, которые за 6 минут прибыли на место происшествия, помогли владельцу окончательно ликвидировать пожар. В обоих случаях повреждения моторные отсеки транспортных средств, а причиной возникновения возгораний послужило короткое замыкание электросети автомобилей.