На Черниговщине «горела» АЗС
Согласно с планом-графиком проведения практической подготовки лиц руководящего состава и специалистов гражданской защиты, в ООО «Авантаж-7» (сеть автогазозаправочных станций) было проведено комплексное объектовая тренировка по гражданской защите по теме: «Ликвидация чрезвычайных ситуаций на АГЗП». В тренировке приняли участие все работники ООО «Авантаж-7» и представители учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Черниговской области. Руководил тренировкой региональный представитель ООО «Авантаж-7» Андрей Лось. Благодаря заблаговременной подготовке к тренировке удалось качественно спланировать это мероприятие и подготовить персонал к действиям в чрезвычайной ситуации. Методическое сопровождение при подготовке тренировки осуществлял мастер производственного обучения цикла практической подготовки областных и города Чернигова курсов усовершенствования руководящих кадров учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Черниговской области Ромащенко А.Н. Основное внимание было уделено практической работе, на тренировке каждый смог практически отработать использование огнетушителей в случае пожара. Разобрались как обеспечить личную безопасность и сохранить свою жизнь и здоровье в такой ситуации.