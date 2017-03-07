На Черниговщине еще не все декоммунизировали
На днях общественный активист Руслан Андрюша разместил на своей странице в Фейсбуке интересный пост. «Провел встречу в полевых условиях с представителем Украинского Института Национальной Памяти на Черниговщине Сергеем Бутко. Центральный железнодорожный вокзал Чернигова до сих пор имеет множество оккупационной, тоталитарной символики. А вокзал — это лицо и ворота нашей северной столицы. Соответственно, готовим обращение народного депутата Андрея Ильенко на голову Черниговской ОГА, Укрзализныци, министра инфраструктуры Украины о принятии неотложных мер во исполнение Закона Украины «О декоммунизации». Обсудили механизмы сотрудничества в области восстановления национальной памяти и популяризации героики Черниговщины в частности: — установление памятника в честь 100-летия боя под Крутами в Нежине; — Установление мемориальной доски в честь 120 лет со дня рождения украинского «Рэмбо», начальника оперативного отдела штаба Киевского повстанческой дивизии Украинской Повстанческой армии. Участник Второго Зимнего похода, уроженца Городне Ивана Ремболовича; — Установление мемориальной доски Галине Кузьменко (псевдоним «Надя») (1922, Новая Басань — 2000) — воин УПА, пулеметчица, пропагандист ТВ-21 «Гуцульщина» в поселке Новая Басань, Бобровицкого района Черниговской области, откуда родом упивка. Работы очень много, ведь Черниговщина так богата героями. Планируем мероприятия исторической памяти в Черниговской области, в частности: — празднование 100-летия Украинской революции; — 75 лет создания УПА; — Популяризация украинских праздников в противовес совковым. На очереди — День Матери. Также планируем распространения печатной продукции УИНП и тематических выставок в библиотеках и школах области. В частности актуальна сейчас «Украина во Второй мировой войне. Планов много, дай Бог все реализовать. Рад встретить в Чернигове такую душевную, открытую и оптимистичную человека », — говорится в посте.