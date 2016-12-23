На Черниговщине елки перед новогодними праздниками будут следить рейдовые группы
Во исполнение Приказа Председателя Государственной экологической инспекции Украины и с целью соблюдения требований природоохранного законодательства при заготовке и реализации хвойных насаждений, Держекоинспекциэю в Черниговской области усилены меры подержанного надзора за самовольными рубками «новогодних елок». Для предупреждения нарушения природоохранного законодательства Инспекцией совместно с компетентными органами согласован План совместных мероприятий по охране хвойных насаждений от незаконной вырубки в предновогодний период 2017 года. Согласно этому Плану в городе и районах области будут проводиться рейдовые работы, в составе представителей государственных инспекторов по охраны окружающей природной среды, государственной лесной охраны, представителей Управления защиты экономики в Черниговской области Национальной полиции Украины и пограничников. В течение декабря-января будут проводится дежурство на дорогах области, контрольно-пропускных пунктах при перевозке и реализации новогодних елок. Госэкоинспекция в Черниговской области предупреждает, что за нарушение требований природоохранного законодательства за незаконную порубку деревьев хвойных пород предусмотрена административная ответственность согласно действующему законодательству. Кроме того, в зависимости от диаметра срезанного ствола дерева одновременно начисляются и убытки.