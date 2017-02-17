На Черниговщине долги за газ увеличили в 2,5 раза
По состоянию на 1 января 2017 суммарная задолженность бытовых потребителей Черниговской области за газ достигла 233 млн грн. В течение 2016-го неплатежи увеличились на 142 млн грн. Прежде всего, рост неплатежей связано с увеличением цены голубого топлива в сочетании с уменьшением социальной нормы на обогрев помещений — с 7 куб.м до 5,5 куб.м на кв.м отапливаемой площади. Если на Черниговщине в 2015-2016 гг средняя субсидия на отопление частного дома составляла около 390 куб.м газа в месяц, то настоящего отопительного сезона — только 305 куб.м. К тому же, многие домохозяйств в уменьшенную норму не укладываются, а платить разницу не торопятся. «Две трети потребителей Черниговщины — а это 234 тыс — получают субсидии или льготы на газ. Но создается впечатление, что некоторые хозяева или не владеют информацией об изменении нормативов и сколько им нужно платить, или не имеют возможности уменьшить потребление. Не последнюю роль играют и погодные условия — ощутимо холоднее чем в прошлом году. Чтобы не тратить лишних кубов и платить меньше, нужно не только экономно пользоваться газом, но и заботиться о газовое оборудование — своевременно проводить профилактику, менять на более энергоэффективное, утеплять помещения », — советует директор ООО« Черниговгаз Сбыт »Иван Луста. Чтобы не иметь долгов, получателям субсидий нужно придерживаться утвержденной правительством социальной нормы — информация о ее размере содержится в справке, которую выдают местные управления социальной защиты. Еще одним условием корректных расчетов является своевременная фиксация и передача фактических показаний счетчика газовой компании. Если потребитель берет предназначенную норму, ему нужно платить обязательный платеж и все что сверх нее по полной цене — 6,879 грн. за куб. м газа. Единственным способом воздействия на нарушителей платежной дисциплины пока остается представление в суд и отключения от газоснабжения. Поэтому более 12500 должников уже получили от «Черниговгаз Продаж» предупреждение о прекращении газоснабжения. Из-за систематических неплатежей в 2016 году без газа остались 163 домохозяйства. В этих условиях введение четкой и понятной системы начислений пени за долги станет для недобросовестных потребителей дополнительным мотиватором для своевременных расчетов. В тройке самых ярых должников Черниговской области — Чернигов, Прилуки и Нежин и прилегающие к ним районы. Их долги составляют 120 млн, 23 млн и 21 млн грн соответственно.