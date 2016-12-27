На Черниговщине декоммунизированно 88 памятников
Украинский институт национальной памяти обнародовал результаты реформы декоммунизации состоянию на декабрь 2016 года. Люди выбрали новые названия для 51 493 улиц и 987 городов и сел, демонтировано 1320 «Ленин» и еще 1069 тоталитарных идолов. Согласно Закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики», после общественных обсуждений решениями местного самоуправления и парламента утверждались новые названия для объектов топонимики, в которых нет пропаганды тоталитаризма. Реформа не только вернула исторические названия многим улицам, городам и селам по всей Украине, но и привлекла украинское общество к масштабному общественного обсуждения. «2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия Закона Украины сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости. Изменения, которые легко увидеть на карте страны или отдельного населенного пункта, необратимые, они — необходимый элемент нашей интеграции в демократическую Европу », — говорит Председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович. По данным, их Институт получил от областных государственных администраций, по состоянию на декабрь 2016 лишились тоталитарных названий 51493 объекты топонимики в городах, поселках и селах. Это — улицы, площади, скверы и т. В Украине демонтировано 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина — 1 320. Напомним, что после России, Украины оставалась страной с наибольшим количеством ленинов в публичном пространстве. За год уходящий Верховная Рада Украины переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города). Парламент Украины преимущественно опирался на предложения местных общин относительно новых названий городов и сел. «Но декоммунизация не закончилась, — объясняет Владимир Вятрович, — не только потому, что остались в публичном пространстве памятники вождям тоталитарного режима даже в столице и кое-где еще продолжаются обсуждения новых названий. Самое важное — должна продолжаться работа по донесению информации о преступлениях коммунистического тоталитарного режима и борьбу с ним украинский. И эту работу Украинский институт национальной памяти будет продолжать в следующем году ». «Для чего постоянно напоминать о преступлениях режима, давно в прошлом? Это важно для миллионов убитых наших соотечественников, которые не имели права на память. Это необходимо для миллионов наших современников — как прививка для здорового, свободного будущего », — подчеркнул Владимир Вятрович. Напомним, 21 мая 2015 вступили в силу декомунизацийни законы. Воплощение их в жизнь означает, что Украина наконец безвозвратно порывает с болезненным советским тоталитарным прошлым. Карта страны практически лишилась тоталитарной символики в названиях и памятниках, а доступ к документам о репрессиях и преступлениях против человечества и человечности полностью открыто.