На Черниговщине дедушка нашел на свалке машину и поставил на нее дровяную печь
Николай Наумчик — 79-летний изобретатель из Корюковки, что на Черниговщине. Он создал немало уникальных приборов — ветровую турбину, токарный станок по металлу, отопительный газогенераторный котел на дровах, гидравлический колун для дров. Одним из самых интересных творений мастера есть автомобиль на дровах. Николай Наумчик рассказывает, что машину Mercedes Benz 123 1970-х годов нашел в крапиве в Чернигове. Привез домой и полностью переделал двигатель. Теперь Мерседес ездит на дровах. Поставил на машину газогенераторной установки. Древесина горит, выделяется газ, проходит между стенками двух труб (одна внутри другой) и возвращается обратно. Повторно проходит через раскаленные угли дров, затем — через систему фильтрации и засасывается в двигатель. Двигатель находится под капотом, а печь — в багажнике. Мерседес способен развивать скорость до 80 км / ч. Три ведра дров (одна заправка) хватает на 50 км. После растопки машина может ехать через 10 минут. Дозаправлять транспорт можно, не заглушая автомобиль. Лучше всего использовать дрова твердых пород — клен, березу, акацию, дуб, граб, шелковицу. А вот еловые дрова не стоит брать — они рассыпаются, дают слабое уголь, газ плохо проходит. Самое главное — чтобы дрова были сухими и мелкими. Николай Наумчик заправляет свой транспорт кубиками размером с картофелину.