На Черниговщине чиновники получали «откаты» за сдачу в аренду недвижимости Минобороны
Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на Черниговщине масштабный механизм получения «откатов» должностными лицами при сдаче в аренду недвижимости Минобороны. Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины. Правоохранители установили, что организовал сделку один из руководителей филиала ГП «Военторг» концерна «Военторгсервис». На территории Черниговского гарнизона структура управляет несколькими объектами, в том числе магазинами, базами и кафе, которые сдает в аренду коммерческим структурам. Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей. Первый взнос для них при оформлении договоров составил от пяти до десяти тысяч гривен, также коммерсанты должны были платить чиновнику ежемесячную «дань», в зависимости от стоимости объекта. По информации спецслужбы, чиновник зарабатывал на арендаторах недвижимости примерно тридцать тысяч гривен ежемесячно. Правоохранители задержали руководителя филиала, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, на территории военного городка при получении 1,8 тысячи гривен ежемесячной «дани» от арендатора небольшой кофейне. Открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение должностному о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.