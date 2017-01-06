На Черниговщине безработные расчищают свалки и сажают деревья
В прошлом году на Черниговщине в общественных и других работ временного характера были привлечены почти 8000 безработных. По словам директора областного центра занятости Лидии Падалки, подавляющее большинство безработных работала на общественно-полезных оплачиваемых работах в интересах общин. Это упорядочивание населенных пунктов, кладбищ, вырубка, расчистка, уборка и содержание в надлежащем состоянии придорожных полос, остановок общественного транспорта. Благодаря этой инициативе на Черниговщине ликвидировано 949 несанкционированных свалок, упорядочено 474 кладбища, высажено около двух тысяч деревьев. Кроме того, благодаря привлечению безработных к временным работам в Репкинском, Семеновском и Борзнянскому лесничествах высажено около 418 000 саженцев деревьев.