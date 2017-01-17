На Черниговщине автобус сбил ребенка
В пгт Козелец водитель автомобиля «Hyundai Elantra» не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и каретой скорой помощи был доставлен в Козелецкую центральную районную больницу. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОГА. В с. Топчиивка Черниговского района водитель автомобиля «ГАЗ-32213» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Škoda Octavia», который двигался в попутном направлении. В результате происшествия пассажир автомобиля «Škoda Octavia» получил телесные повреждения и был доставлен в травмпункт Черниговской городской больницы №2, где после оказания медицинской помощи отпущен домой; В Прилуках на перекрестке улиц Киевской и Гимназической водитель автобуса «КАВЗ» не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, 2005 года рождения, который выбежал на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения.