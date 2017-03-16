На Черниговщине 8-летний мальчик отравился самогоном
16.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
На днях в селе Блистова Новгород-Северского района четверо местных мальчишек (второклассник, третьеклассник и двое пятиклассников) решили устроить пир с салом и бутылкой самогона. После угощений третьеклассников стало плохо. Его без сознания доставили в районную больницу. Где взяли водку, школьники не признаются. Это должно установить следствие. По словам сельского головы, ребята, которые устроили хмельные посиделки, — с хороших семей, хорошо учатся. Вот только парень, которому стало плохо, немного отстает от школьной программы. Нельзя сказать, что его родители алкоголики, но иметь иногда любит заглянуть в рюмки. В больнице юному «дегустатору» промыли желудок и уже на следующий день выписали домой.