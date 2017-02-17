На Черниговщине 4-летний ребенок поджег сено
В Службу спасения «101» в Бахмаче районе 16 февраля в 15:40 поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания в с. Алексеевка. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные пожарной команды с. Шалаш и дежурный караул четырнадцатой государственной пожарно-спасательной части УДСНС Украины в Черниговской области. На тот момент пламенем была охвачена хозяйственная постройка и сено, что в ней хранилось. От порывов ветра огонь угрожал расположенной рядом еще одной хозяйственной постройке. Благодаря совместным действиям пожарных, пожар в 16:10 локализован, а в 17:40 окончательно ликвидирован. В ходе расследования выяснилось, что причиной возникновения пожара послужили шалости со спичками 4-летней дочери хозяев. Оставлена без внимания взрослых, девочка играя со спичками в сарае подожгла сено. К счастью, ребенок не пострадал и вовремя успела выбежать из опасной зоны. Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются с просьбой к родителям: не оставляйте детей без присмотра, контролируйте их развлечения и воспитывайте навыки культуры безопасного поведения, сохраняйте спички и зажигалки в недоступных для них местах и чаще объясняйте об опасности игры с огнем.