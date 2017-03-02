На Черниговщине 20-летний парень похитил 12 тысяч
02.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции 27 февраля обратился мужчина, который живет в Полтавской области, пгт Котельова. Он сообщил, что неизвестный около 18 часов на перекрестке улиц Пухова и Белова в г. Чернигове мошенническим путем под предлогом продажи автомобиля завладела его деньгами в сумме 12000 гривен. Об этом сообщил собственный источник. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории г. Чернигова по стабилизации криминогенной ситуации сотрудниками криминальной полиции Черниговского ОП ГУНП в Черниговской области установлено, что мошенничество совершил 20-летний житель Славутича, ранее не судим, работает бетонщиком на ЧАЭС. Раскрыто уголовное производство.