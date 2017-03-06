На чемпионате Европы черниговская легкоатлетка ради победы избила себя
Команда легкоатлеток, среди которых и Чернигова Ольга Бибик, завоевала бронзу на зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Соревнования проходили 5 марта в Белграде (Сербия), за медали боролись женщины в эстафете 4х400 метров. Украинские спортсменки Ольга Бибик, Анастасия Брызгина, Татьяна Мельник и Ольга Ляхова пробежали с результатом 3.32,10, заняв третье место, уступив англичанкам (3.31,05) и победительницам чемпионата — легкоатлеткам из Польши (3.29,94). Третьим результатом Украинская довольны. Рассказывают, что сделали все возможное и невозможное, чтобы вернуться на родину с медалями. «Все очень довольны, и это медаль на вес золота. Нам тяжело бороться, так как у нас нет столько возможностей, сколько в соперниц, мы тренируемся на энтузиазме, больше вкладываем в спорт, чем получаем », — Ольга Бибик, украинская легкоатлетка. В соцсети Чернигова Ольга Бибик выложила фотографию — собственные ноги в синяках. Как выяснилось, это метод, помогающий правильно настроиться на забег. «Перед началом соревнований мы все бьем себя по ногам и щеках, чтобы разозлиться. 40 минут таким образом била себя », — Ольга Бибик. Украинки отправляются на следующее соревнование. В марте — тренировочные сборы в Турции, на которых будут готовиться к летнему чемпионату мира в Лондоне.