На Борзнянщине радикалы поздравляют детей с китайским новым годом
27.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Новогодне-рождественские праздники отгремели, а вот на Борзнянщине только в конце января местные радикалы решили поздравили школьников с Новым годом. На новогодних подарках красуется лидер партии Олег Ляшко, которого нескромно назвали «народным президентом». Об этом сообщают жители Борзнянщины. А вот в соцсетях на эту новость отреагировали мгновенно. Учитывая то, что Новый год по китайскому календарю наступает 28 января, интернет-пользователи шутят о том, что радикалы приветствуют детей именно с китайским праздником.