На Бахмаччине слушают не украинское, а крымское радио
В Бахмачцком районе уже нет проводного радио. Поэтому люди накупили приемников и слушали украинское радио и черниговской волну. И уже вторую неделю этих программ нет, зато появилось крымское радио. Жители уже обратились к местным властям и ретранслятора, но те только развели руками. Мол, не можем повлиять на ситуацию. По словам главного редактора радиопрограмм филиала НТУ Черниговской региональной дирекции Анатолия Тютюнника, сейчас создается общественное радиовещание и формируется новая сеть частот. Мощный передатчик из Прилук не достигает в Бахмач, Носовки и других городов. А местные передатчики менее мощные. «Вместо первого Национального канала запустили другой. Возможно, на Бахмаччины долетает из Конотопа. Мы сейчас — филиал, глобальных вопросов не решаем. Будут объявлены новые конкурсы, подавать на лицензию », — сказал Тютюнник.