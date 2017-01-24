На 25-м маршруте и в 5-м троллейбусе будут ловить «зайцев»
Почти две недели горожане привыкают к новым маршрутам и нового общественного транспорта в Чернигове. Кого изменения не коснулись, а кто-то обрывает горячие телефонные линии с жалобами. — Мой ребенок приезжает в забитом. Больше всего досталось 31-м и 25-м маршрутам. Их объединили в один — с номером 25. На линию перевозчик, согласно договору, поставил 14 «Эталон» с семиминутным интервалом движения. Автобусов не хватило, чтобы в часы «пик» перевозить всех, кто пользуется маршрутом. Перевозчик добавил еще шесть «Эталон» и три «Руты». — Автобусы очень хорошие, очень хорошие, хорошо сидеть. За это, конечно, спасибо. В общем, ситуацию на 25-м маршруте якобы уладили, отчитываются в городском управлении транспорта. За последние два дня — ни одной жалобы. Впрочем, через значительное внимание к этому объединенного маршрута перевозчики начали получать жалобы от тех, кто ездит 20-м автобусом. Горожане вновь не вмещаются в транспорте. — Там, возможно, не хватает одного автобуса, может иногда двух, и сейчас мы делаем перестановку: те автобусы, которые ходили во вторую смену, теперь ходить и в первую, я там не вижу ни одной ситуации критической. Тем более, там начал ходить троллейбус, — Владимир Козырь, генеральный директор ОАО «Черниговавтосервис». Тяжко на 25-м маршруте и самим перевозчикам. Их автобусы работают без кондукторов, а затем черниговцы частенько ездят «зайцами». В ближайшие дни этот бессовестный недостаток ликвидируют. Возможно, поставят кондукторов. Усилен контроль, кстати, и в 5-м троллейбусе. — Мы сегодня проводим обследование, увидим, какой процент зайцев ездит. Каждый сейчас думает о своей копейку, — Владимир Козырь, генеральный директор ОАО «Черниговавтосервис». По поручению мэра в горсовете прошло совещание с перевозчиками. Заместитель городского головы Александр Ломако зачитывал обращение от черниговцев. Среди них, кстати, есть телеграмма и от киевлянина — Владимир Гройсман. Горожане пожаловались даже до правительства. — Есть ряд обращений граждан, последнее вот от Гройсмана по поводу 26-го маршрута. Люди, которые обращаются, им неудобно или непривычно, что ранее маршрут проходил мимо областную больницу, а сейчас людям нужно 400 метров пройти, — Александр Ломако, заместитель Черниговского городского председателя. Сейчас Управление транспорта и владелец 26-го маршрута будут искать выход из этой ситуации. То же ждет и хозяина 17-го маршрута. Там после реформы уменьшили количество маршруток, а затем их интервал — почти 14 минут. — Уменьшение привело к тому, что маршрутки ходят очень родная. Надо проработать еще раз маршрут и выбрать количество маршруток оптимальную, — Алексей Захарченко, директор ЗАО «Таксосервис». И единственные, кого все устраивает в изменениях маршрутной сети — это троллейбусники. На совещании они отчитались, что теперь больше зарабатывают. — Если мы собирали по 85 гривен в час, то сейчас собираем 110. В общем выручка по троллейбусной выросла на 20 000 гривен в день, — Дмитрий Лавренюк, начальник Черниговского троллейбусного управления. Обсудили с перевозчиками и будущие изменения в ценах на проезд. Черниговский городской совет не против, чтобы с 1 апреля перевозчики повысили стоимость билетов, впрочем, требуют от владельцев маршрутов предложений по улучшению качества перевозок.