«Мы установили всех участников драки», — Алехин
07.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
По делу избиения несовершеннолетней девушки в Чернигове фигурируют несколько десятков человек. Все свидетели и участники драки установлены. Об этом сегодня во время брифинга в Чернигове заявил начальник главного управления Национальной полиции в области Эдуард Алехин. «Установлено 32 участника. Пострадавшая находится на лечении. Проводится проверка. Все виновные будут наказаны. Речь идет и о руководящие должности », — заявил Эдуард Алехин. По словам главного полицейского, привлекать к уголовной ответственности только тех, кто бил.