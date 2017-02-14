«Мясо-молочные» мошенники отбирают деньги у одиноких черниговцев
14.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове улицам города бродят несколько групп мошенников, которые предлагают старикам приобрести мясо и молоко. Таким образом они входят в доверие к пенсионерам. Работают всегда вдвоем, утверждают в полиции Чернигова. Только за прошедшие сутки «мясомолочные» мошенники выманили у стариков почти 30 000 гривен. Приметы проходимцев: первая женщина на вид лет 50, рост 160 см, среднего телосложения, одета в куртку серого цвета, брюки серого цвета, кроссовки; вторая на вид 25 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета, одета в белое пальто.