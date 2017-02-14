Мужчина с чужим паспортом пытался пересечь границу на Черниговщине
На днях, в международный автомобильный пункт пропуска «Сеньковка», прибыл гражданин Украины, пешком направлялся в Россию. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. При проверке документов у этого человека, пограничный наряд обратил внимание на то, что изображение владельца в паспорте, якобы вклеено в ноябре 2010 года и одежду, в которую был одет предъявитель, одинаковы. Дальше, как говорится больше. Во время углубленного изучения документа с помощью специального оборудования установлено, что фото в нем переклеенное. Таким образом, в действиях гражданина Украины усматриваются признаки совершения преступления, предусмотренного статьей 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов» Уголовного Кодекса Украины, о чем сообщено сотрудников Гродненского отделения полиции. Правонарушитель, после привлечения к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы, передан сотрудникам полиции.