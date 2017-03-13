Мужчина повесился после взрыва в котельной «Облтеплокомуненерго»
13.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
На выходных в Сосници произошло ЧП. По улице Черниговской в помещении котельной, принадлежащей предприятию ОАО «Облтеплокомуненерго», произошел взрыв воздушно-газовой смеси. Произошло это во время дежурства одного из местных жителей. После происшествия с человека требовали возмещения убытков. Руководство ОАО «Облтеплокомуненерго» «повесили» все на халатность дежурного. Из собственных источников нам стало известно, у мужчины не выдержали нервы и покончил жизнь самоубийством. Сосниччанину исполнилось 52 года. Во вторник должно состояться похороны.