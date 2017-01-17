Мужчина поплатился здоровьем за незаконную вырубку деревьев
17.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Крупский отдел полиции 16 января поступило сообщение дежурной медсестры Коропской центральной районной больницы о том, что в реанимационное отделение с диагнозом «переломы левой ноги и ребер, закрытая черепно-мозговая травма», госпитализирован 40-летний житель села Краснополье. Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что потерпевший самовольно, без разрешительных документов, приехал на заготовку дров для отопления в квартал «АГРОЛЕСХОЗ», где проводилась вырубка лесником этого лесхоза, в результате чего мужчину придавило стволом спиленного дерева. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство. Проводится проверка.