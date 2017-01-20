Мужчина похитил сумочку с деньгами у односельчанки
В Черниговское районное отделение полиции 19 января обратилась 27-летняя жительница села Сибереж Репкинского района. Она сообщила, что в селе Ровнополье по Гомельском шоссе наглядно знакомый житель села Хмельница в ходе конфликта открыто завладел ее женской сумкой черного цвета, с документами и деньгами в сумме 800 гривен. Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия по горячим следам в селе Хмельница задержали 25-летнего жителя села Хмельница, ранее судимого, не работающего, безработного. Задержанный в содеянном сознался и дал правдивые показания. Кстати изъято и возвращено владелице. Действия злоумышленника квалифицируются работниками полиции по ч.1 ст.186 УК Украины.