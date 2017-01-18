Муниципальная полиция: чего ждут черниговцы
В Чернигове создали местную силовую структуру — муниципальную полицию. Главной задачей этого органа будет наведение «ужаса» на несанкционированных торговцев, недобросовестных нарушителей норм благоустройства и противозаконной парковки. Всего в штате предусмотрено 22 человека, со средней заработной платой более пять тысяч гривен. Черниговцы довольно скептически отнеслись к новости о создании этого «полицейского» коммунального предприятия. Жители города отвечали на вопрос «Чего вы ожидаете от муниципальной полиции — коммунального предприятия Черниговского городского совета?» — Только практика может показать, а так мы надеемся на лучшее. — Здесь от мэра многое зависит. — Если они погоны нацепили, я думаю, ничего не изменится. Все люди, чтобы мы люди. — А кто такие, эта муниципальная полиция? Что они могут? Мэра охранять? Я думаю, это прихоть. — Посмотрим … — Я ничего не жду от муниципальной полиции. — Хорошего ничего не будет. Я так думаю. У нас достаточно милиции, полиции. Можно и без них обойтись. — Ожидаем очень хорошего, но пока ничего не видим. — Чтобы навстречу людям шли как-то. Нечто большее делали. — Я не понимаю ее смысла. Лишняя трата средств из бюджета, как всегда. — Ой. Ничего хорошего. А какая у нас полиция …. Ну, это то же самое. — Чтобы было. Чтобы больше к людям вернулись, а не так, что только для них и все. Люди все в стороне всегда. — Ну как? Ничего плохого от них не жду. И хорошего тоже. — Любое нововведение — это всегда хорошо. Будем считать, если нововведение, то оно ведет все-таки к чему-то хорошему. — Я прочитал, что на конкурсной основе прошел человек, который был причастен. Ее выбрали. Она была как охранником мэра. Также, считаю, не очень правильно. — Надо ее … .. Не снимай. — Ну, мы не из Чернигова. То нам все равно.