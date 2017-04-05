Мучителей животных ждет тюрьма: Рада приняла закон
Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным). Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины. «За» проголосовали 249 депутатов. Законопроект, в частности, предусматривает усиление административной и уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Предлагается увеличить административные штрафы за жестокое обращение с животными с 9-21 до 200-500 необлагаемых минимумов граждан (от 3400 грн до 8500 грн). Также предлагается усилить уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, увеличив срок лишения свободы до восьми лет. Так, за издевательство над животными, принадлежащих к позвоночным, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, а также натравливание указанных животных друг на друга, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, караются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет. Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Напомним, сегодня Верховная Рада приняла Закон № 4246 «О внесении изменений в ст. 41 Закона Украины Закона Украины «О дорожном движении» (относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу) ».