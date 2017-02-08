Мошенники в Чернигове «угощают» стариков молоком и мясом
08.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Проходимцы придумали новый способ втереться в доверие к черниговских пенсионеров. Они предлагают пожилым людям домашнее молоко и мясо. Об этом сообщили в городском отделении полиции. Старенькие открывают дверь — и после этого с их домов исчезают драгоценности и деньги. За прошедшие сутки правоохранители зафиксировали два подобных случая. Пострадали две 83-летние женщины, которые проживают в частном секторе. Один из случаев произошел на Подусовке, другой — по улице Мстиславский. Поэтому полицейские призывают граждан, особенно пожилых людей, быть осмотрительными.