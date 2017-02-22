Мошенники продали черниговчанке «волшебный прибор»
22.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
К 84-летней пенсионерке днем пришли двое неизвестных мужчин, которые назвались работниками больницы. Они зашли в квартиру и настойчиво предлагали приобрести «волшебный прибор», что лечит почти все болезни. Заморочить голову женщине мошенникам удалось. Об этом сообщил источник в городском отделе полиции. Мало того, что пенсионерка купила невесть что за 1800 гривен, то проходимцы еще украли у нее из тайника 2000 гривен. Старушка уже плохо видит, поэтому приметы мужчин не запомнила.