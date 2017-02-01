Мошенники «онулили» банковскую карточку бахмаччанки
01.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
У 40-летней жительницы Бахмач 30 января мошенники похитили 16 670 гривен. Об этом сообщил собственный источник. Вор, назвавшись работником «Сбербанка», по телефону узнал у потерпевшей реквизиты банковской карты, после чего из нее были сняты деньги. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины.