Мошенники активизировались: полиция призывает граждан к бдительности
Правоохранители ежедневно регистрируют новые случаи мошенничеств, совершаемых через доверчивость потерпевших. Правоохранители обращают внимание граждан на классические схемы обмана, которые до сих пор успешно используют мошенники. Мошенники действуют и старыми способами, проводя так называемые денежные реформы и снимая порчу, а также используют современные технологии. В последнее время доверчивые подоляне больше всего страдают во время различных операций с банковскими карточками. Покупая или продавая что-то через интернет, разглашают свои личные данные, в результате чего теряют все деньги со счета. Пользуются неосведомленностью людей и псевдобанкиры или так называемые работники службы безопасности банка, придумывают различные легенды, чтобы узнать данные владельца карты и снять деньги. Граждане перечисляют огромные суммы неизвестно кому, получив sms-сообщение о выигрыше автомобиля или звонок о том, что родственник находится в полиции или больницы. Полиция напоминает популярные в преступной среде виды мошенничеств, которые до сих пор приносят злоумышленникам легкие деньги. Кто-то звонит, что родственника задержала полиция или он в больнице? Срочно требуют деньги по телефону? НЕ поддавайся на обман, звони 102! За помощью в полицию обратилась жительница Чернигова. Женщина стала жертвой злоумышленников, которые под видом оказания помощи ее сыну, якобы нуждается в операции после ДТП, выманили у пенсионерки 2000 долларов США. Деньги заявитель отдала неизвестному возле своего дома. Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, полиция советует гражданам не впадать в панику и не спешить выполнять условия аферистов. Попросите человека, который назвался полицейским, назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения «задержанного» или «пострадавшего» родственника. Практически в 100 процентах случаев такой информацией преступники не обладают. Уточните, в каком именно отделе полиции находится ваш сын или родственник, после чего позвоните в дежурную часть и проверьте информацию. Попробуйте как можно быстрее перезвонить тому, кто «нуждается в немедленной помощи», или людям, которые могут в данный момент быть рядом и подтвердить или опровергнуть информацию. Рассчитывайся за товар, приобретенный в интернете, только после его получения! Ни в коем случае пересчитывай задаток, это обман! В полицию поступило заявление жителя областного центра, который планировал купить на интернет-сайте бесплатных объявлений автомобиль «Renault Trafic». Злоупотребляя доверием, псевдопродавец убедил мужчину сделать предоплату и перевести на указанный счет 2900 долларов США и 6500 гривен. После этого продавец перестал выходить на связь, а покупатель так и не получил свой автомобиль. Чтобы обезопасить себя от интернет-мошенников, полиция советует пользоваться только проверенными интернет-магазинами и использовать исключительно наложенный платеж, то есть получили товар — заплатили деньги. Никаких предоплат или задатков. Спрашивают по телефону срок действия карты, код на обратной стороне карты, банковские пароли с sms? Не сообщайте, это мошенники! На Прилуччине крестьянке позвонил человек, назвавшийся работником «Сбербанка». Мотивируя необходимостью проведения операций по защите счете, злоумышленник узнал реквизиты банковской карты, после чего завладел 16 000 грн заявительницы. Банковские мошенники выдают себя за сотрудников финансовых учреждений и под разными предлогами пытаются узнать реквизиты карты (номер, пароль, код). Только им это удается — с карточки сразу же исчезают все средства. Не делитесь ни с кем конфиденциальной информации в телефонном режиме. Все финансовые вопросы решайте исключительно в банковском учреждении.