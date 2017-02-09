«Морозко» свирепствует на Черниговщине
Морозная погода вкладывает на больничные койки людей: сейчас в ожоговом отделении областной больницы с обморожениями различной степени находятся 16 жителей Черниговщины. По словам заведующего отделением Виктора Яременко, подавляющее большинство пациентов — люди пожилого возраста, а также те, кто уже давно зависит от этанола. «Именно на таких граждан мороз действует хуже некуда, — утверждает врач. — Ведь в них слабые сосуды, в частности капилляры, под действием низкой температуры воздуха спазмируются, а иногда и «плавятся». Поэтому единственное, что мы можем им «предложить», — это ампутацию пальцев на руках и ногах, а также ампутацию стопы. Именно таких людей, которые имеют обморожения в запущенных стадиях, к нам привозит «скорая» как из областного центра, так и из районов. Хуже всего то, что люди обращаются к медикам уже тогда, когда только радикальные оперативные вмешательства способны спасти жизнь человеку ». Чтобы не стать пациентом ожогового отделения и не попасться на операционный стол к врачам-комбустиологов, следует придерживаться довольно простых правил: — Одеваться в соответствии с погодой, причем лучше это делать по принципу «капустного кочана», то есть несколько слоев теплой одежды смогут лучше сохранить тепло: обувь не должна сдавливать пальцы ног, чтобы не ухудшать в них кровообращение Теплые носки из натурального хлопка способны хорошо согреть ноги Ни в коем случае согреваться алкоголем, что, наоборот, способствует переохлаждению; Если вы почувствовали, что замерзли, необходимо как можно быстрее попасть в теплое помещение или в пункт обогрева; Когда пришли домой, согревайтесь теплыми напитками и никогда не используйте для быстрого обогрева конечностей горячую воду. В таком случае вы только навредите сосудам.