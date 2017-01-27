Молодые журналисты Черниговщины учились писать запросы
Юридические аспекты журналистской деятельности будущие журналисты изучали днях на очередном занятии «Школы молодого журналиста». Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Разъяснял правовые основы Иван Петрикей, адвокат, юридический консультант общественной организации «Ассоциация региональных СМИ». Часто в своей работе журналисты сталкиваются с темами, связанными с органами власти. Поэтому Иван Петрикей ознакомил будущих специалистов со структурой государственных органов и юридическими особенностями обнародования публикаций, связанных с их деятельностью. Также спикер рассказал о тонкостях получения медийщиками доступа к публичной информации. В частности, он дал практические советы по созданию соответствующего запроса. Такой документ оформляется в произвольной форме, однако имеет ряд нюансов, прописанных в Законе Украины «О доступе к публичной информации». Начинающие журналисты пополнили и обновили знания в сферах защиты личных имущественных и неимущественных прав автора. Узнали об особенностях обеспечения защиты свобод и законных интересов медийщиков, рассмотрев Закон Украины «О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов». — Общественное мнение должно формироваться благодаря правильно освещенной информации, а не «навязыванию» читатель собственных оценочных суждений корреспондента, — отметил Иван Петрик. Кроме того, участники проекта получили ответы на вопросы, возникающие при осуществлении журналистских расследований, и проанализировали правовую сторону проведения фото- и видеосъемки.