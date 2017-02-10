Молдаванка пешком шла в Россию с поддельными отметками в паспорте
10.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера, в международном автомобильном пункте пропуска «Гремяч» при проверке документов у 41-летней гражданки Молдовы, пешком направлялся из России, в паспорте выявлено поддельные отметки о пересечении государственной границы Украины. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. В дальнейшем, по ее паспорт сработала еще и база данных Интерпола, согласно которой этот паспорт был утерян еще в 2012 году. Как результат, этой гражданке отказано в пропуске через государственную границу.