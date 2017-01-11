Молдаванина временно посадили за решетку
Городнянским районным судом по ходатайству прокурора 6 января применен временный арест до гражданина Республики Молдова, который, по данным Генерального секретариата Интерпола, находится в международном розыске, для привлечения его к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК Республики Молдова (торговля людьми). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Иностранец задержан 05.01.2017 в порядке ст. 582 УПК Украины при осуществлении паспортного контроля сотрудниками отдела пограничной службы в пункте пропуска «Сеньковка» Черниговского пограничного отряда. Временный арест применен сроком на 40 суток до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов иностранного государства.