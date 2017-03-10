Молдаванина на 40 суток посадили за решетку
Репкинский районный суд по ходатайству прокурора применен временный арест до громадина Республики Молдова, который, по данным Генерального секретариата Интерпола, находится в международном розыске для привлечения его к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217-1 УК Республики Молдова (незаконный оборот наркотических средств). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области Иностранного гражданина задержаны в порядке ст. 582 УПК Украины при осуществлении паспортного контроля сотрудниками отдела пограничной службы в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговского пограничного отряда. Временный арест применен сроком на 40 суток до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов иностранного государства.