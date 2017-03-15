Мобилизованная в АТО менянка рассказала о боевых буднях
Лариса Высоцкая родилась как раз на праздник весны и нежности — 8 марта. Выбрала почти самую гуманную профессию в мире — врача-педиатра. И она же — единственная женщина из Менщины, которую было мобилизовано в армию во время проведения АТО на востоке нашей страны. Родом Лариса Высоцкая из Черкащины. И в жизни — как на длинной ниве. Так случилось, что трехлетней девочкой Лариса вместе с мамой переехали в нашей Киселевки. Мама, по специальности врач-терапевт, до самой пенсии лечила Киселевке. Дочь среди сельских будней узнавала мир. Окончила «десятилетку» в Киселевке. «Сначала думала поступать в политехнический вуз, но затем победили мамины пожелания и еще, пожалуй, детские впечатления — белый халат, запах медикаментов. Поэтому стала студенткой Киевского медицинского института », — вспоминает она. После окончания вуза Лариса попала по распределению в Березну. И дома недалеко, часто приезжала в село маму посетить. Здесь и встретила свою судьбу — молодого Михаила с Козелецкого района. Поженились. Дочь Катя родилась. В профессиональных заботах, семейных радостях и заботах стлалась жизненная тропинка. И тут, как гром с ясного неба … «В конце января 2015 года — я как раз в Чернигове у стоматолога была — позвонили мне с райвоенкомата. Говорят, надо на медосмотр приехать. Прошла я медосмотр, а на следующий день повестку получила. Истерики никакой не было, у меня такой подход: «Если надо, значит надо». И домашние с пониманием отнеслись, поддержали », — рассказала женщина. Часть мобилизованных, среди которых была и врач Лариса, отправили в учебный центр в Житомирскую область. Затем — в боевой части, отдельной артиллерийской бригады, которая формировалась в Киевской области. Во время учебы тренировалась женщина из пистолета и автомата стрелять, даже боевую гранату бросать. Кадровые военные удивлялись, как хорошо это ей удается. «Жили в палатках. Мне как начальнику медицинского пункта бригады уже тогда работы хватало: у многих ребят от песка аллергия появилась, а еще бытовые травмы, простуды. С медикаментами в начале было очень трудно, хорошо, что волонтеры помогали. С кадровыми военными трудновато было общаться. Я хоть и майор медицинской службы, но в армии не служил специфики не знала. И опыт — дело наживное », — продолжает рассказ медик. В первых числах февраля 2016 Лариса Николаевна попала на Донбасс. Подразделения бригады по всей Донецкой области были разбросаны, медицинский пункт разместился под Краматорском. «Учитывая специфику артиллерийской бригады, прямых столкновений с противником не было. Но приходилось и раненых лечить, и больных хватало. Жила в блиндаже, но я сельская — меня такими условиями не испугаешь: воды принести, «буржуйку» вытопившимся сумею », — объясняет майор. Демобилизовалась Лариса Высоцкая в апреле 2016-го.