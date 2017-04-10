Многодетные семьи Нежина получили пасхальные подарки
10.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
По результатам определенных потребностей многодетных семей Нежина, в которых воспитывается 5 и более детей, отдел по делам семьи и молодежи исполкома Нежинского горсовета ежегодно подает заявку в Департамент семьи, молодежи и спорта ОГА для обеспечения таких семей бытовой техникой, мебелью и другими необходимыми вещами. Об этом сообщили в отделе по делам семьи и молодежи исполнительного комитета Нежинского городского совета. В этом году пяти семьям за счет областной программы поддержки семьи, обеспечения гендерного равенства и противодействия торговле людьми Департаментом приобретенные двухъярусные кровати (3), стиральная машина (1), морозильная камера (1). Накануне Пасхи нежинские семьи получили такую очень существенную помощь.