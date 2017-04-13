Минобороны начало экономить на боеприпасах
В Минобороны решили экономить на учениях. В частности, на применении передвижных противотанковых и зенитных комплексов. Государственный научно-испытательный центр в Чернигове завершает испытания электронных модульных тренажеров. «Основная цель испытаний — определение характеристик тренажеров для обучения личного состава Вооруженных Сил Украины», — начальник отдела испытаний беспилотных авиационных комплексов и тренажерных систем Юрий Камак. «Сразу не привычно, что близко к тебе находится монитор и поэтому подобне, но к этому можно привыкнуть. Тренажер хорош, как на первое впечатление », — инструктор 169 учебного центра Валентин Шевелев. После устранения всех недостатков приборы пойдут в армию. Но уже сейчас можно сказать, что обучение зенитчиков и протитанкистив на тренажерах обойдется для государства в разы дешевле чем сейчас. «Конечно тренажеры дают экономию средств, бюджетных или государственных средств, выделяемых на подготовку личного состава. Эти тренажеры дают возможность научить личный состав до уровня, который обеспечит выполнение ими задачи во время боевых стрельб », — председатель испытательной бригады ГНПЦ ВСУ Андрей Фомин. То есть, на начальных этапах обучения не будет использоваться в боевая ракета. Экономия огромная, ведь один выстрел, например из ПЗРК «Игла» стоит десятки тысяч гривен.