Министр образования рассказала будут ли отвечать педагоги за девушек-разбойниц
12.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
Вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности директора и учителей школы, ученицы которой избили сверстников, решать после окончания досудебного расследования. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич. «Сейчас идет уголовное расследование. Только по результатам уголовного расследования мы сможем сказать, кто именно будет наказан, потому что там в той ситуации надо хорошо разобраться », — сказала Л.Гриневич, отвечая на вопрос, будут ли привлекать директора или учителей к дисциплинарной ответственности в связи с драками школьников в Чернигове. Напомним, в полиции Чернигова расследуют факт публичного избиения 15-летней девочки в школе.