Министерство здравоохранения собирается ударить по фармацевтической мафии
Медицинская реформа уже давно назрела и отрасль нуждается в кардинальных изменениях. Таким был лейтмотив встречи заместителя министра здравоохранения с черниговскими медиками. Врачи пожаловались чиновнику на катастрофическую нехватку финансирования, засилье фармацевтических компаний, нехватка кадров и необходимого количества медпрепаратов и техники. Еще хуже ситуация в сельской местности. Тамошние ФАПы ничем не могут помочь пожилым людям, составляющих основную массу черниговских сел. Скорая помощь приезжает с бешеным опозданием. Поэтому и врачи, и местные руководители просят ускорить реформы и улучшить финансирование медицины. «Чем дальше от города обеспечения ФАПов становится хуже. Скоро лечить будет некого. Не все доживут до реформ », — председатель Ивановской ОТГ Сергей Гарус. «После площади прошло уже три года. Много было сказано, но мало сделано », — заместитель главного врача городской больницы №2 Инна Сорокина. Общественные активисты собирают предложения по реформированию медицины. Говорят, каждый год сотни тысяч семей попадают в тупик, через опасные болезни. Вынуждены снимать последнюю рубашку и идти с протянутой рукой, чтобы спасти жизнь родного человека. «640 000 семей ежегодно в Украине попадают в критическую ситуацию из-за болезней. Я работал врачом и видел собственными глазами », — эксперт Реанимайцийного пакета Реформ Александр Ябчанка. Заместитель министра Александр Линчевский говорит, что новая команда Министерства уже есть план действий. Прежде всего, по мнению доктора Линчевского нужно побороть фармацевтическую мафию, введя доказательной медицине, изменить устарели Украинская протоколы лечения. «Доказательная может ударить по фармацевтическим компаниям и яростное сопротивление будет возникать. Мы хотим сделать качественный скачок, позволить каждому врачу использовать европейские современные протоколы лечения », — заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский. Также медиков беспокоит изменения в оплате труда. После повышения минималки зарплата санитаров и врачей фактически сравнялась. Из-за малых заработки немало молодых специалистов выезжает за границу. Общественные активисты совместно с Министерством в течение весны собирать в областях предложения, чтобы они стали основой будущей реформы.