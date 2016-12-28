«Минималка-детинизатор»: налоговое видение инициативы
Для преодоления кризисных явлений в экономике правительства ведущих стран не сокращают, а, наоборот, увеличивают социальные расходы, чтобы восстановить внутренний спрос. В украинских реалиях повышение минимальной зарплаты будет определенный положительный эффект — вывод зарплат из тени — и, как результат, сокращение дефицита Пенсионного фонда и объемов его государственной поддержки. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год». Об этом сообщается на сайте главы государства. Правительством, Президентом, Премьер-министром и парламентом совместно были предприняты шаги по усилению защиты людей труда — увеличен с 2017 года минимальную заработную плату до 3200 гривен. Необходимость повышения уровня заработных плат обусловлена реалиями времени, ведь от этого во многом зависят доходы государства. Специалисты налоговой надеются на то, что с увеличением заработных плат увеличится и сумма поступлений в бюджет. Ведь именно благодаря снижению в текущем году ставки единого социального взноса бизнес получил возможность использовать высвободившиеся средства на увеличение оплаты труда. Важно, что зарплатный процесс развивается вместе с оживлением экономики, привлечением инвестиций, системным наполнением бюджетов всех уровней и внедрением изменений в налоговое законодательство, упрощающие ведение бизнеса и нивелируют влияние коррупционных факторов.